T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/333 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından EMİNE MUTLU ark. ve aleyhinize açılan Adana ili Kozan ilçesi PostkabasaklMahallesi 191 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dahili davalı İbrahim ve Sebiha kızı, 1981 doğumlu NİGAR MUTLU (TC-101*****642)'ya tebligat yapılamamış ve tüm adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, belirlenen 19/11/2026 ön inceleme duruşma günü saat 09:45'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız.İlanın tebliğ tarih. itibaren 30 gün içinde kamulastırma islemine idari yargıda iptal adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davasını kamulastırmayı yapan kuruma karsı açabileceginiz, idari yargıda dava açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediniz takdirde kamulaştırma isleminin kesinlesecegi,10 gün içinde cevap, deliller, itirazlarınızı bildirmeniz, aksi takdirde itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmis sayılacağınız, belirlenen gün saatte duruşmaya gelmediğinizde duruş. yokluğunuzda devam edileceği duruşma tutanağı, dava dilekçesi, tensip zaptı ve hedef süre tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.