T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE11. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

(Birinci artırma sadece malik olan mirasçılar(hissedarlar) arasında yapılacaktır,birinci artırmada asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması nedeniyle satışın gerçekleşmemesi durumunda İkinci artırma tüm ilgililere, katılımcılara, üçüncü şahıslara açık olarak yapılacaktır.)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii, 11808 parselde kayıtlı, 300,00 m² yüzölçümlü ARSAnitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, GümüşpalaMevkii, 11808 parselde kayıtlı, ARSA niteliğindeki, 300,00 m² alanlı anataşınmaz ile üzerinde orta kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle ikiz nizamlı inşa edilmiş binadır. Binada, kat irtifakı kurulmamış olup hisseli binadır. Yerinde yapılan tespite göre bina, Hacışerif Sokak ile Oba Sokak köşesinde, bodrum, zemin, 1 normal katlı, yaklaşık brüt;447 m² alanlıdır. Binanın, bodrum, katında, kömürlükler, zemin katında, 1 adet mesken, 1. Normal katında, 2 adet mesken bulunmaktadır. Bina, + 40 yaşındadır. Bina giriş kapısı, demir profillidir. Binanın dış cephesi, boyalıdır. Bina girişi, Hacışerif Sokaktan, binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz 15.000.000,00 TL Arsa bedeli ile 5.310.360,00TL Bina değeri olmak üzere toplam 20.310.360,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır

Adresi : Gümüşpala Mahallesi, Hacışerif Sokak, No:23 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 300 m2

İmar Durumu :Ön bahçe: 2 metre, arka bahçe: 3.00 metre, yan bahçe:3.00 metre çekme mesafesinde, ikiz nizam, 3 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanında ve kısmen yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 20.310.360,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, muhtelif haciz şerhleri, ipotek şerhi vardır. (Taşınmaz bu şerhlerden ari olarak ihale edilecektir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:55

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.