T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/725 Esas

KARAR NO : 2026/423

Mahkememizin 04/06/2026 tarih, 2025/725 Esas, 2026/423 Karar sayılı ilamı ile sanık Huseyn ABILHASANOV hakkında Kasten Yaralama suçundan 2 Ay 24 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı Alakbar ve Hanımzer oğlu, 03/08/1974 doğumlu sanık Huseyn ABILHASANOV'a tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle itiraz yoluna gidilebileceği, karara sanık dışındaki kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde 5271 Sayılı CMK'nun 251/3 maddesi uyarınca sanığın lehine olarak verilen cezasından yapılan 1/4 indirimin korunacağının, ancak sanık tarafından itiraz edilmesi üzerine sanığın lehine olarak verilen cezasından yapılan 1/4 indirimin korunmayacağı İLAN OLUNUR. 15.09.2026