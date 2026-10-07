T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/609

DAVALI: NASIR E A ALAKRUTI (Pasaport No: D 005242)

Libya Vatandaşı, 30/09/1968 doğum tarihli.

Davacı HESHAM MOSTAFA MOHAMED ELSAHATRY tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan yargılamasında; tarafınıza çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesi ile, ''Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul A Blok No:194 Başakşehir / İstanbul'' adresinde bulunan taşınmazı 20.11.2021 başlangıç tarihli kira kontratı ile davalı borçlu NASIR E A ALAKRUTI'ya kiraya verdiğini, davalının 20.11.2025 - 20.11.2026 aylarına ait kira bedellerini ödememesi üzerine davalı borçlu aleyhine Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 2026/40306 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin 02.06.2026 tarihinde davalıya tebliğ edildiğini, davalının takibe itiraz etmediğini ve 30 günlük yasal süre içerisinde de herhangi bir ödeme de yapmadığını beyan etmiş, açıklanan nedenlerle davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini mahkememizden talep ve dava etmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan ve yukarıda belirtilen davaya HMK 317-318 madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verip ilk itirazlarınızı da cevap dilekçesi ile bildirmeniz, tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek dilekçenize eklemeniz veya başka yerlerden, bankalardan getirtilecek belge veya makbuzlar varsa bunların bulunduğu yerleri bildirmeniz, müzekkere masraflarını dilekçenize eklemeniz, yapılacak 10/11/2026 tarih ve saat 09:45'teki duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde HMK. 150.md gereği yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek hüküm verileceği, HMK.139.md gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve duruşmaya gelen tarafın, gelmeyen tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği İHTAR olunur. 29/09/2026