T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/808 Esas

KARAR NO : 2026/680

TEBLİĞ EDİLECEK ŞAHSIN

ADI SOYADI (DAVALI) : Muhammed RIYAD ELREZZUK

SON BİLENİN ARESİ : Atatürk mah. 7. Sokak N.64/3 Küçükçekmece, İstanbul

Davacı NURA ALHAMMUDI tarafından açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; İspatlanamayan davanın REDDİNE, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, dava adli yardım talepli açılmış olup, davanın başında harç alınmadığından Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 732,00 TL Başvurma Harcı ile 732,00 TL karar harcı toplamı 1.464,00 TLile 4 Adet Tebligat gideri 1.060,00-TL, 5 adet elektronik tebligat gideri 100,00 TL, 2000,00 TL tercüman ücreti, 36.580,80 TL Basın İlan Kurumu ücretiolmak üzere toplamda 41.204,80-TL'nındavacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davacı verilenkarara karşıtarafların boşanmalarına karar verilmesi yönünden istinaf başvurusunda bulunmuştur.

HMK 347 maddesindedilekçenin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini mahkemesine sunabileceği hususu düzenlenmiştir.

İHTAR VE TEBLİĞ:

Muhatabın adresi meçhul olduğundan Tebligat Kanunun 30. Maddesi gereği kararın ve istinaf başvuru dilekçesininilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre sonunda ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı, davalı Muhammed RIYAD ELREZZUK'a ilanen ihtar ve tebliğ olunur.