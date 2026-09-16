T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İKİNCİ İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/36 Tereke

Talep eden vekili Muris Fikret BALKAN'ın (49171223054) terekesinin TMK’nın 619 – 631. maddeleri uyarınca resmi defterinin tutulması istenmiş olmakla

a- Miras bırakan FİKRET BALKAN' ın alacaklıların ve borçlularının bir aylık süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirilmeleri ile çağrının kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da kapsadığının İHTARINA,

b-Bilgi vermeyenlerin, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin, bundan doğacak zararları mirasçılara, vasiyet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olduğuna,

c-Bildirim süresinin ikinci ilândan başlayarak bir ay olduğuna ve mevcut kayıtlar müvacehesinde karar verileceği İLAN olunur. 22.04.2026