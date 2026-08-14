T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

297 ADET BİLLBOARD VE 117 ADET CLP PANO TOPLAMDA 414 ADET REKLAM ÜNİTESİNİN İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ

İLÇESİ / MEVKİİ CİNSİ AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ Küçükçekmece/ İlçe Sınırları 414 Adet Reklam Ünitesi 980.000,00 TL + KDV 11.760.000,00 TL + KDV 1.058.400,00 TL 3 Yıl 5.000,00 TL

1) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından; Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Belediyemiz sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki mülkiyeti Belediyemize ait 297 adet Billboard ve 117 adet CLP Pano toplamda 414 adet reklam ünitesinin işletilmesi işi 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

Belgelerin imzalı aslı veya ilgili kurumlardan alınmış barkotlu doğrulanabilir olması veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla

A) Gerçek Kişilerden:

1- İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, ikametgâh belgesi ile nüfus cüzdan sureti.

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- İhalenin yapıldığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gün içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Küçükçekmece Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

8- İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

9- İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname" ve bedelinin ödendiğine dair tahsilat alındısı.

10- İsteklilerin;

a) İhale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içinde, açık hava reklamcılığı alanında tek bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyette bulunduklarını kanıtlamaları amacıyla durumlarına uygun olan aşağıdaki belgelerden en az birini ihale dosyasında sunmaları zorunludur:

1) Kamu Kurumlarından Alınan Belgeler İçin: Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanmış tek bir sözleşmeye dayalı olarak; tamamlanmış işlerde ilgili idarece düzenlenen İş Deneyim (İş Bitirme) Belgesi; ihale tarihi itibarıyla fiilen devam eden işlerde ise yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren ilgili idarece düzenlenmiş İş Durum Belgesi.

2) Özel Sektörden Alınan Belgeler İçin: Özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde; tamamlanmış işler için Noter Onaylı Sözleşme ve bu sözleşmeye ait fatura örnekleri; ihale tarihi itibarıyla fiilen devam eden işlerde ise Noter Onaylı Sözleşme, sözleşme kapsamında düzenlenen faturalar ve yükümlülüklerin yerine getirildiğini teyit eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı Durum Tespit Raporu.

İstekliler tarafından kamu veya özel sektörden sunulacak iş deneyim belgesi, iş durum belgesi veya özel sektör sözleşme ve fatura bedellerinin toplamının veya devam eden işlerde gerçekleştirilen kısmının, işbu ihalenin KDV dahil yıllık muhammen bedelinin en az %50’si tutarında olması,

b) KDV dahil 3 (üç) yıllık muhammen kira bedelinin en az %50’si kadar yıllık cironun, son 3 mali yıldan (2023, 2024, 2025) herhangi birinde gerçekleştiğini teyit eden; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Yeminli Mali Müşavir (YMM) ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (ilgili hesap dönemine ait bilançonun Kurumlar Vergisi beyanname döneminin gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ve eki gelir tablosunu), ihale dosyasında sunması zorunludur.

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküleri, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İhalenin yapıldığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gün içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Küçükçekmece Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

7- İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

8- İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname" ve bedelinin ödendiğine dair tahsilat alındısı.

9- İsteklilerin;

a) İhale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içinde, açık hava reklamcılığı alanında tek bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyette bulunduklarını kanıtlamaları amacıyla durumlarına uygun olan aşağıdaki belgelerden en az birini ihale dosyasında sunmaları zorunludur:

1) Kamu Kurumlarından Alınan Belgeler İçin: Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanmış tek bir sözleşmeye dayalı olarak; tamamlanmış işlerde ilgili idarece düzenlenen İş Deneyim (İş Bitirme) Belgesi; ihale tarihi itibarıyla fiilen devam eden işlerde ise yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren ilgili idarece düzenlenmiş İş Durum Belgesi.

2) Özel Sektörden Alınan Belgeler İçin: Özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde; tamamlanmış işler için Noter Onaylı Sözleşme ve bu sözleşmeye ait fatura örnekleri; ihale tarihi itibarıyla fiilen devam eden işlerde ise Noter Onaylı Sözleşme, sözleşme kapsamında düzenlenen faturalar ve yükümlülüklerin yerine getirildiğini teyit eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı Durum Tespit Raporu.

İstekliler tarafından kamu veya özel sektörden sunulacak iş deneyim belgesi, iş durum belgesi veya özel sektör sözleşme ve fatura bedellerinin toplamının veya devam eden işlerde gerçekleştirilen kısmının, işbu ihalenin KDV dahil yıllık muhammen bedelinin en az %50’si tutarında olması,

b) KDV dahil 3 (üç) yıllık muhammen kira bedelinin en az %50’si kadar yıllık cironun, son 3 mali yıldan (2023, 2024, 2025) herhangi birinde gerçekleştiğini teyit eden; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Yeminli Mali Müşavir (YMM) ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (ilgili hesap dönemine ait bilançonun Kurumlar Vergisi beyanname döneminin gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ve eki gelir tablosunu), ihale dosyasında sunması zorunludur.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

D) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

3) Katılımcılar, ihaleye ait şartnameyi Gelirler Müdürlüğünden 5.000,00 TL’lik makbuz karşılığında temin edebileceklerdir.

4) İhaleye katılacaklar, geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Gelirler Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir.

5) Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şart olup vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) İhale 25/08/2026 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.