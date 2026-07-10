T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/12517 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12517 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, Karaçalılık Mevkii, 3876 Parsel, -/10/-/175 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

'' Taşınmazın konumlu olduğu parsel 5.537,70 m2 yüzölçümüne sahip olup, parsel üzerinde bir adet bina bulunmaktadır. Bina betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda inşa edilmiştir. İncelenen projesinde ve yerinde 6 bodrum, zemin, 13 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 21 kattan oluşmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın yer aldığı binanın 6., 5., 4. ve 3. bodrum katları otopark olarak, 2. bodrum ve 1. bodrum katta mağazalar, zemin katta lobi ve mağaza alanı ve normal katlarda ise çeşitli adetlerde meskenler olmak üzere toplam 221 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi yerinde ve projesinde zemin kattan sağlanmaktadır. Bina dış cephesi kompozit kaplamadır. Site genelinde yüzme havuzu, spor salonu gibi sosyal imkanlar vardır. Giriş cıkışlar güvenlik kontrolünde sağlanmaktadır. Taşınmaz Küçükçekmece Belediyesinden temin edilen mimari projesine gore salon+mutfak, oda, banyo - wc hacimlerinden oluşmakta olup net: 46 m2 brüt 53 m2 kullanım alanına sahiptir. İç Mekan Özellikleri; Taşınmaz içerisinde salon ve oda döşemeleri parke, diğer döşemeler seramik kaplıdır. Islak hacim duvarları fayans kaplı, diğer iç duvarlar kısmen saten boyalı ve kısmen duvar kağıdı ile boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar ve çimstone tezgah bulunmaktadır. Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap mamüldür. Pencereler PVC ısı yalıtımlı çift cam olup, ısınma doğalgaz yakıtlı merkezi kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Vitrifiye tamdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.'' denilmektedir.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Komsan Üstü Yolu Caddesi, No:4 Residence Quality D: 175 Küçükçekmece İstanbul

Yüzölçümü : 46 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığının E-33067842-115.02.01-685305 sayılı yazısında; “Söz konusu parsel; 23.05.2008 - 26.02.2018 – 22.03.2021 – 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planında, Prestij + Hizmet + İmalat (PHİ) Alanında kalmaktadır. Parsel Nato Petrol Boru Hattı güzergahına yakın olduğundan uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır. Uygulama aşamasında, yazımız ekindeki plan örneğinde (A) ile işaretli kısımda satınalma çıkması durumunda tevhid edilecektir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir..” denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:49 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:49

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:49 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:49

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.