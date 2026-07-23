T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/2906 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2906 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 1489 Ada, 8 Parsel, Bodrum Kat + Zemin Kat ( 8 ) Nolu Bağımsız Bölüm

SATIŞA KONU TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

Tapunun İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1489 ada, 8 parselde, kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Başakşehir ilçesi,Ziya Gökalp Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 81 dış kapı no.lu, 8 iç kapı no.lu depolu dükkan atölye adresinde yer almaktadır. (Yerinde binada bağımsız bölümler ayrılmamış olup bir bütün bina olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.)

Yerinde ve onaylı mimari projede yapılan incelemede; 1489 ada, 8 no.lu parsel üzerinde bulunan yapının, yapı nizamı ayrık nizam, yapı tarzı betonarme karkas olup 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan ibaret olup 8 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Yapının ön cephesi cam giydirme cephe olup diğer cepheleri sıvalı ve standart cephe boyalıdır. Onanlı projede 8 no.lu b.b. zemin katta net 548,05 m2 alanda dükkan, bodrum katta net 166,43 m2 alanda depo+wc hacimlerinden ibarettir. Toplamda 714,48 m2 net alanlıdır. Mahallinde 8 no.lu bağımsız bölüm ve bodrum katta binaya ait ortak alanlarla birlikte kullanılmaktadır. Yerinde ortak alan ve mülkiyet sınırları dışında kullanım vardır. Değerleme ise onanlı proje sınırları esas alınarak yapılmıştır. Zemin kat ile bodrum kat arasındaki bağlantı demir profil merdivenler ile sağlanmakta, her iki katın tavanıda yüksektir. Depolu dükkanın zemin kat seviyesinde ön cephesinde camlı alüminyum profil kapı, bodrum katın arka cephesinde otomatik panjur kapı vardır. Depolu dükkanın zeminleri beton kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır.Elektrik ve su tesisatı mevcut olup, ısıtma sistemi yoktur. Yapının yaşı yaklaşık 5 yıl civarında olup yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Depolu dükkan boştur.

Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresinde Bedrettin Dalan Bulvarı yer almaktadır. Taşınmazın yakınında Saraçlar Cami, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi ve Saraçlar Sanayi Sitesibulunmaktadır. Satışa konu taşınmazbulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, organize sanayi bölgesinde, ulaşım imkanları elverişli, her türlü belediye hizmetlerinden istifade edecek konumdayer almaktadır.

İ M A R D U R U M U:

Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 28.10.202 5 tarih ve E-67507953 -115.02.01-273177sayılı elektronik imzalı yazısına göre; "İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Ziya Gökalp mah., İkitelli-2 mevkii, 1489 ada 8 parsel Bodrum Kat+Zemin Kat 8 no'lu Bağımsız Bölüme ait imar durumu bilgisi talep edilmektedir.1489 ada 8 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli ?04.11.2015 t.t.'li Kuzey Ayazma Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı? kapsamında Ticaret-Konut-2 (TİCK-2) Alanında kalmakta olup, E:1.25, Yençok:10 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir." Denilmektedir.

Adresi : Ziya Gökalp Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 81 Dış Kapı No.Lu, 8 İç Kapı No.Lu Depolu Dükkan Atölye Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 714,48 m2

Arsa Payı : 40 / 200

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 40.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:57

21/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.