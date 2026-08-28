T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/1129 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 884 Ada, 1 Parsel, K Blok Zemin Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm

1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nün 24.02.2026 tarihli tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 884Ada, 1 Parsel, ÜÇ ADET SEKİZ KATLI BETONARME MESKEN, ÜÇ ADET DOKUZ KATLI, BİR ADET ON KATLI, BİR ADET ONBİR KATLI, ÜÇ ADET ONİKİ KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 49.419,02 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, K Blok, 2624/3182530 arsa paylı, Zemin kat, 8 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi: E**** G***** adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Beyanlar Hanesi: Yönetim Planı: 05.04.2023 tarihlidir.* Tapu kaydı dosyasındadır.

2. İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, 884 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 07.07.2022 tasdik tarihli, Halkalı Mahallesi, Muhtelif Parseller (eski 808 Ada 1 Parsel İle 853 Ada 6-7-8 Parseller) Ve Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Yençok Z+11 kat, E:1.65, TİCK-3 Ticaret ve Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP):

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

4.TAŞINMAZIN KONUMU:

Konu taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1440. Sokak, Emlak KonutBizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Sitesi, K Blok, No:11K, D:8 adresindedir. Parsel, Site planlı olup, içinde kapalı otopark, sosyal tesis, spor ve donatı alanları bulunan bölgenin bilinen ve tercih edilen Konut Sitesidir. Taşınmazın bulunduğu bölge, Konut Siteleri ile ticari alanların bulunduğu alanda olup bölge, konut ve ticaret fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış, altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Halkalı Millet Bahçesi, taşınmaza yakın konumdaki sosyal alandır. Taşınmaza ulaşım, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır.

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrimenkul; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 884Ada, 1 Parsel, ÜÇ ADET SEKİZ KATLI BETONARME MESKEN, ÜÇ ADET DOKUZ KATLI, BİR ADET ON KATLI, BİR ADET ONBİR KATLI, ÜÇ ADET ONİKİ KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 49.419,02 m² alanlı, kat mülkiyetli anataşınmaz üzerinde, betonarme karkas sistemle, blok nizamda, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş Konut Sitesidir. Küçükçekmece Belediyesi İmar işlem dosyasında bulunan, K Blok binaya ait, 06.10.2022 tarih 2022/214132 proje no’lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, ayrık blok nizamlı K Blok bina, bodrum, zemin, 6 normal katlıdır. Blok binanın, bodrum katında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, zemin kat ile 1-4. Normal katların her birinde 8’er adet, 5-6. Normal katlarının her birinde, 6’şar adet bağımsız bölüm daire bulunmaktadır. K Blok binada, toplam 52 adet bağımsız bölüm daire mevcuttur. Binanın dış cephesi, mantolama üzeri boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıklarının zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir. Bina girişi, zemin kat kotundan verilmiştir. Bina, 24.09.2020 tarih 355 No’lu Yapı Ruhsatı ile 12.05.2023 tarih 180 No’lu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Bina, ruhsat alımı itibariyle yaklaşık olarak 6 yaşındadır. K Blok-8 no’lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine göre, K Blok binanın zemin katında, Net:56 m² (Brüt:70 m²) alanda, oda, salon+açık planlı mutfak, antre, 2 banyo, bahçe terası hacimlerinden ibarettir. 1+1 niteliklidir. Konu taşınmazın toplam net alanına, Net:4 m² alanlı bahçe terası dahil edilmemiş, brüt alana dahil edilmiştir. Sadece konu taşınmazın kullanımına ait ve çevresi, ağaçlarla çevrili korunaklı olan yaklaşık 30 m² alanlı bahçesi bulunmaktadır. Konu taşınmaz, binanın giriş kotu seviyesindedir. Bina girişinin bulunduğu cephe, binanın ön cephesi olarakkabul edildiğinde, konu taşınmaz, bina ön cephesinden, güneydoğuya cephelidir. Konu taşınmaz, onaylı mimari projesi ile taşınmazın dışından ve bahçesinden yapılan tespitlere dayanılarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın yaşam hacimlerinde, salon ve odaların zeminleri, lamine parke kaplıdır. Duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Islak hacimler, antre, balkon zeminleri, mermer kaplıdır. Mutfak tezgâhı, mermeritten, mutfak dolapları, mdf’li malzemeden mamuldür. Mutfakta, fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyosunda, klozet, hilton tipli dolaplı lavabo, duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir. Taşınmazın dış kapı no’su;8’dir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz, maliki tarafından daire olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : İstasyon Mah. 1440. Sok. Emlak Konut Bizim Mah. 2. Etap 1 Kısım Sitesi K Blok No:11K D:8 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 56 m2

Arsa Payı : 2624/3182530

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:59

25/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.