T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/2483 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2483 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 61.875,76 TL 1 Taşınır 617,03 gram 925 ayar gümüş maden alyans yüzükler Maden Değeri: 61.875,76 TL İşçilik Değeri bulunmamaktadır. 139.269,86 TL 1 Taşınır 1388,81 gram 925 ayar gümüş maden kolye, bileklik ve alyanslar Maden Değeri:139.269,86 TL İşçilik değeri bulunmamaktadır. 736.696,68 TL 1 Taşınır 133,93 gram 21 ayar 48 adet taşlı bayan yüzükler Maden Değeri: 728.372,94 TL İşçilik Değeri: 8.323,74 TL 30.473,37 TL 1 Taşınır 5,54 gram 21 Ayar Bayan kolye ucu Maden Değeri:30.129,06 TL İşçilik Değeri:344,31 TL 934.498,62 TL 1 Taşınır 169,89 gram 21 ayar 161 adet taşlı bayan küpe Maden Değeri: 923.939,96 TL İşçilik Değeri: 10.558,66 TL 1.051.496,60 TL 1 Taşınır 191,16 gram 21 ayar 22 adet taşlı bayan bileklik Maden Değeri: 1.039.616,01 TL İşçilik Değeri: 11.880,59 TL 342.357,96 TL 1 Taşınır 62,24 gram 21 ayar 24 adet mineli ve taşlı bayan kolye ucu, küpe ve yüzük Maden Değeri: 338.489,75 TL İşçilik Değeri:3.868, 21 TL 343.458,08 TL 1 Taşınır 62,44 gram 21 ayar taşlı bayan kolye ve kolye ucu Maden Değeri: 339.577,44 TL İşçilik Değeri: 3.880,64 TL 874.486,97 TL 1 Taşınır 158,98 gram 21 ayar taşlı bayan yüzük, bileklik ve kolye ucu Maden Değeri: 864.606,37 TL İşçilik Değeri:9.880,60 TL 107.700,13 TL 1 Taşınır 22,80 gram 18 ayar 6 adet taşlı bayan yüzük Maden Değeri: 106.283,11 TL İşçilik Değeri: 1.417,02 TL 295.559,80 TL 1 Taşınır 62,57 gram 18 ayar 10 adet mineli/taşlı bayan kolye Maden Değeri: 291.672,55 TL İşçilik Değeri:3.887,25 TL 81.956,01 TL 1 Taşınır 17,35 gram 18 ayar 2 adet mineli bayan bileklik Maden Değeri: 80.877,71 TL İşçilik Değeri: 1.078,30 TL 39.962,40 TL 1 Taşınır 8,46gram 18 ayar 4 adet kolye ucu Maden Değeri: 39.436,62 TL İşçilik Değeri: 525,78 TL 302.788,52 TL 1 Taşınır 64,10 gram 18 ayar bayan kolye ucu ve küpe Maden Değeri:298.804,71 TL İşçilik Değeri:3.983,81 TL 116.061,05 TL 1 Taşınır 24,57 gram 18 ayar 9 adet bayan küpe, yüzük ve bileklik Maden Değeri: 114.534,03 TL İşçilik Değeri: 1.527,02 TL 50.212,82 TL 1 Taşınır 10,63 gram 18 ayar 2 adet bayan yüzük ve bileklik Maden Değeri: 49.552,17 TL İşçilik Değeri: 660,65 TL 31.996,28 TL 1 Taşınır 5,62 gram 22 ayar 2 adet gram altın ve 2 adet ata çeyrek Maden Değeri: 31.996,28 TL İşçilik Değeri bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:59 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:59 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:59

Satış Şartları;

1-) Birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek tekliflerin İcra ve İflas Kanunu'nun 117. Maddesine göre malın maden halindeki kıymetinden daha aşağıya olmamak üzere o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Satışa çıkarılan altın ve ziynet eşyaları İcra ve İflas Kanunu'nun 117. Maddesi gereği maden değeri altında satılamayacağından, satış günündeki maden değeri üzerinden ve satış masrafları dahil edilmek suretiyle ihaleye çıkarılacağı, satış elektronik satış olduğundan ihalenin bittiği gün dosyaya alınacak altın bilirkişisinin raporuna göre ihalenin bittiği gündeki kur farkı ile en son pey veren ihale katılımcısının peyi arasında fark olması halinde bu fark satış sonrası tanzim edeceğimiz artırma sonuç tutanağına yazılarak ihalenin kaldığı kişiden dosyamıza tamamlaması istenecektir. İhale alıcısı tarafından bu fark tamamlanmaz ise altınların İİK'nın 117. Maddesi gereği maden değeri altında bir değerle ihale edilemeyeceğinden ihale kararı kaldırılacaktır. İhaleye katılanların tamamı bu hususu bilerek ve kabul ederek ihaleye katılmış sayılacaklardır. Satış günündeki maden değerleri üzerinden ve satış masrafları dahil edilmek suretiyle ihaleye çıkarılacağı bedel ile alıcı çıkmaması durumunda ihalenin 2. Gününde aynı koşullar dahilinde yapılacağı ihtar olunur.

2-) Altın/ gümüş gibi mahcuzların maden değeri bedeli düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden %20 KDV alınacaktır. KDV alıcıya aittir. Maden değeri üzerinden KDV alınmayacak olup ayrıca toplam satış bedeli üzerinden DAMGA VERGİSİ alınacaktır ve alıcıya aittir. Teslim masrafları alıcıya aittir. 25/08/2026

(İİK m.114/4)