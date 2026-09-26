T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2026/1830 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1830 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İSTANBUL İl , KÜÇÜKÇEKMECE İlçe , HALKALI Mahalle/Mevki , MENEKŞE Köyü , 801 Ada No , 21 Parsel No , 53/124201 Arsa Payı , 55 Yüz Ölçümü , Çırağan Rezidans 32 Blok 6. Kat. A Giriş 37 Nolu Bağımsız Bölüm

TAPU KAYDI :

Taşınmazın 10.04.2026 tarihli Tapu Kaydında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 801 ada 21 parsel, 124.201,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul " 27 Blok Tamam Diğerleri Natamam 35 Blok Betonarme Apartman Ve Arsası " vasfı ile kayıtlı, 53/124201 arsa paylı, Çırağan Rezidans /32 Blok, 6. Kat, A Giriş, 37 bağımsız bölüm numaralı "MESKEN" nitelikli taşınmazın tamamı borçlu G* Ş* : Cemal oğlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın kaydı üzerinde haciz şerhi yazıları ve banka ipoteği yazısı bulunduğu görülmektedir. Kat mülkiyetlidir. * Tapu kaydı dosyasındadır.

TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ:

İdari Adresi: Atakent Mahallesi, 220. Sokak, İstanbul Sarayları, Çırağan Rezidans /32 Blok, 6. Kat, A Giriş, D: 37 Küçükçekmece/İstanbul posta adresinde konumludur. Kıymet takdirine konu taşınmaz Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine 920 m, Avrupa Otoyoluna 1750 m, Küçükçekmece Belediyesine 2250 m, Küçükçekmece Gölüne 1200 metre mesafede bulunmakta olduğu hususu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN FİİLİ DURUMU :

Satışa konu taşınmaz MESKEN olarak kullanılmaktadır.

İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Atakent Mah. 801 ada 21 Parsel sayılı taşınmaz 1/1000 Ölçekli 07.11.2010 Tasdik Tarihli HALKALI TOPLU KONUT ALANI'NA İLİŞKİN RUİP'nında Konut Alanında kalmaktadır.

TAŞINMAZIN GENEL VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ:

Ana Taşınmaz Özellikleri;

Ana taşınmaz, 124.201,00 m² arsa üzerinde blok nizamda inşa edilmiş İstanbul Sarayları Sitesidir. Sitede, sosyal tesis, açık/kapalı spor tesisleri, 24 saat güvenlik hizmeti, açık/kapalı havuzlar, süs havuzları, açık spor sahaları, geniş yeşil rekreasyon alanları, kapalı otoparklar bulunmaktadır. Kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 4/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Dış cephesi sıva üzeri dekoratif dış cephe boyalıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada çift asansör, kapalı otopark imkanı bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

Taşınmaz A girişi içinde, 6. Katta yer almakta olup Mesken niteliklidir.Blok girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu Çırağan Rezidans/32 Blok, 3 bodrum kat + zemin kat + 16 kat + çatı katı olacak şekilde inşa edilmiştir. Projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemeye göre 55,00 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre ve yerinde mesken planı; antre, hol, açık mutfak, salon, yatak odası, banyo/wc hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, pencereleri pvc camlıdır.Isınma merkezi sistemi ile sağlanmaktadır. Keşif günü satışa konu taşınmaz gezilmiştir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde laminat kaplı olup, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz merkezi sistem ile sağlanmaktadır. Manzara olarak site içi peyzaj ve havuz cephelidir.

Adresi : Atakent Mah. 220. Sok. İstanbul Saraylar Çırağan Rezidans 32 Blok Kat. 6 A Giriş 37 Nolu Daire Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 55 m2

Arsa Payı : 53/124201

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (İski tarafından Onaylı Ekli Proje ve Krokide Belirtilen Kısımda Bu Parsel Aleyhine 201 ada 22 Parsel Lehine Atık su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Geçit Hakkı Vardır)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:58

23/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.