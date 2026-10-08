T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/24729 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24729 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, SARAY Mevkii, 5600 Parsel, 2. Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm

1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nün 30.03.2026 tarihli tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Saray mevkii, 5600 parselde kayıtlı, 6 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 663,43 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, 2. Kat, 34/663 arsa paylı, 15 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi: A****** J***** adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Yönetim Planı: 25.11.2014 tarihlidir. –M**** J***** lehine aile konutudur.Tapu kaydı dosyasındadır.

2. İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, 5600 Parsel sayılı taşınmaza ait İmar Durumu belgesi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022, 27.07.2025 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 4 kat (A-4) yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel, Enerji Nakil Hattı güzergâhında kaldığından uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır. Denilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP):

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

4. TAŞINMAZIN KONUMU:

Konu taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, Alkaya Sokak, Yılmaztekin 2 Apartmanı, No:12, D:15 adresinde, bölgenin ana arter ulaşım yolları olan Tuna Caddesine yakın, merkezi konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı tamamlanmış, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Sultan Reşat Ortaokulu, taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Taşınmaza ulaşım, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Tuna Caddesinden sağlanmaktadır.

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrımenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Saray mevkii, 5600 parselde kayıtlı, 6 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 663,43 m² alanlı, kat mülkiyetli Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, ayrık nizamlı, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan binadır. Taşınmazın, kat, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde bulunan, 29.04.2014 tasdik tarihli kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. İşlem dosyasında, binaya ait, 28.06.2014 tarih 458 No’lu Yapı Ruhsatı ile 19.01.2016 tarih 59 No’lu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Bina, İlk Ruhsat alım tarihi itibariyle yaklaşık 10 yaşındadır. Mimari projesine göre bina, 2 bodrum, zemin, 3 normal, çatı katlıdır. Binanın, 2. Bodrum katında, otopark, sığınak ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum ve normal katlarının her birinde, 4’er adet, zemin katında, 6 adet b. b. daire bulunmaktadır. Binada, 22 adet b. b. daire mevcuttur. 3. Normal katındaki daireler, çatı arası piyeslidir. Bina girişi, Alkaya Sokaktan ulaşılan, binanın ön cephesinden, tek basamakla ulaşılan binanın 1. Bodrum kat kotundan verilmiştir. Bina dış cephesi, mantolama üzeri dış cephe kaplamalıdır. Binada, 1 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı demir profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir. Binaya ait kapalı otopark, Alkaya Sokaktan girişlidir. 15 no’lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine göre, binanın 2. Katında, Net:108 m²(Brüt:123 m²) alanda, 3 oda+soyunma, salon, mutfak, antre, 2 banyo, 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmazın iç mekânları görülememekle birlikte, konu taşınmazın 3+1 nitelikli olduğu teyit edilmiştir. Konu taşınmazın kıymet takdiri işlemi, kat irtifakına esas onaylı mimari projesi ile yerinde dışardan yaptığımız tespite göre yapılmıştır. Konu taşınmaz, binanın Alkaya Sokağına bakan bina girişinin bulunduğu ön cephesinden, kuzeye, binanın sol yan cephesinden, doğuya olmak üzere çift cephelidir. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Dış kapısı, çelik, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmazın kapı no’su;15’dir. Taşınmaz, malikin ailesi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Halkalı Mah. Alkaya Sok. Yılmaztekin 2 Apt. No: 12 D: 15 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 34/663

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 8.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Masume Jalali Aile Konutu Şerhi , TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait İrtifak Hakkı İle Tapu kaydındaki şerhler

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:59

06/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.