T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Sayı : 2026/39 Tereke

Kütahya ili Merkez ilçesi Paşamsultan Mah/köy, Cilt no 23, Aile sıra no:143 sırada nüfusa kayıtlı 13/08/1952 doğumlu 20/05/1985 tarihinde vefat eden 61660048078 T.C. Nolu müteveffa Gülbey İlyas Ertahtalı'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur. 30/09/2026