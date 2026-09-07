T.C. KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA 3.AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/308 Esas

Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında sanık Erdi Akın (TC Kimlik No: 23*******60)'ın Mahkememizin 30/05/2025 tarihli tensip ara kararı ile hakkında bir çok yakalama emri bulunması nedeniyle doğrudan yakalama emri çıkarıldığı, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-f-son, 158/3, 43/1, 53/1, 58 maddesinde düzenlenen Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 Sayılı CMK'nun 248/2 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, bilinen konutunun kapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 5271 sayılı CMK'nun 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi uyarınca ise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığı takdirde KAÇAK olduğuna karar verileceği, sanık ERDİ AKIN hakkında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 03/09/2026