T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/308 Esas

İLAN

Davalı Hanım BİRER ve Şükrü BİRER'e ait Yeşilyurt İkizce mah. 163 ada 11 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/308 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.