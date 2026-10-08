T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/474 Esas

Davacılar, AYŞE ÖZ, İSMAİL ÖZ, MERYEM ŞENOL ile Davalı, MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Manavgat ilçesi, Ulukapı mahallesi, taşınmazın güneyinde yol ve yolun alt paralelinde 226 ada 1 parsel ve 227 ada 1 parselbulunduğu, batı sınırında doğal dere yatağının yer aldığı, 227 Ada A parsel alanı 2505.25 m2'lik taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.