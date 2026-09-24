T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/367 Esas

Davacı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dava konusu; Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi 4706 parselde kayıtlı 1.725,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının, davalılar Mürüvvet Karalar, Türkan Vatansever, Basri Karalar, Halil Yeşilova, Gündoğan Ayas, Ramazan Ayas, Sebile Ayas (vasisi Gündoğan Ayas), Muharrem Ayas, Şükrü Ayas, Şükriye Aydın, Emine Yelmer Mollaoğlu, Nuran Yelmer Yeder, Ahmet Yelmer, Yüksel Yelmer, Nurettin Yelmer (vasisi Ahmet Yelmer), Ümran Yelmer Özdemir, Gülay Kılıç Balcı, Yasemin Kılıç.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 22/10/2026 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.