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T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 17.09.2026 00:01:00

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

2023/71575 ESAS

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71575 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

157.933.443,18

1

Adet

Taşınır

HİSSE SENEDİ BORÇLUNUN YONCA GIDA A.Ş.'DE BULUNAN %4,59 ORANINDAKİ HİSSELERİ

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:11

 

11/09/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02549793