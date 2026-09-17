T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

2023/71575 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71575 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 157.933.443,18 1 Adet Taşınır HİSSE SENEDİ BORÇLUNUN YONCA GIDA A.Ş.'DE BULUNAN %4,59 ORANINDAKİ HİSSELERİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:11

11/09/2026 (İİK m.114/4)