T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
2023/71575 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71575 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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157.933.443,18
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1
Adet
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Taşınır
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HİSSE SENEDİ BORÇLUNUN YONCA GIDA A.Ş.'DE BULUNAN %4,59 ORANINDAKİ HİSSELERİ
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:11
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:11
11/09/2026 (İİK m.114/4)