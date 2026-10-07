T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/1650 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1650 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçesi, Sancaklı Bozköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 291 Ada, 2 Parsel arsa nitelikli taşınmaz,

Yüzölçümü : 1.135,02 m2

Kıymeti : 10.580.960,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:04

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.