T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/31 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi (elbirliği mülkiyetinde (sözleşmeden doğan) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Tunceli İli Mazgirt İlçesi nüfusuna kayıtlı,Ali ve Şerife'den olma 01/10/1944 doğumlu, 542*****296 T.C. Kimlik numaralı Güllü Koloş'tan mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/10/2026 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HUMK'un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.13/07/2026