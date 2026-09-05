T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/338 Esas

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından, KAYYIM İZMİR ÇEVREŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI) aleyhine, İzmir ili, Menemen ilçesi, Esatpaşa mahallesi, 5345 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın 313,00 m² lik kısmına ilişkin Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası açılmış olup, taşınmaza ilişkin ayni veya şahsi hak iddiasında bulunanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, ilan olunur. 02/09/2026