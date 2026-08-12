T.C. MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/314 Esas

İLANEN TEBLİGAT

Davacı, NİHAT ACAR ile Davalılar, FIRAT TAŞVUR, NURHAN TOL, NURTAÇ AKSAY arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davalı 46360184226 T.C. Kimlik Numaralı CENGİZ VE NURGÜL OĞLU FIRAT TAŞVUR ve davalı 11429349700 T.C. Kimlik Numaralı ALAİTTİN VE SEVİNÇ OĞLU NURHAN TOL'un tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi örneğinin Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/314 Esas sayılı dosyadan alınabileceği ve belirlenen gün ve saatte (13/11/2026 günü, Saat:09:10) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunuzda hüküm verileceği" davalılar Fırat Taşvur ve Nurhan Tol'a ihtarla ilanen tebliğ olunur.03.08.2026