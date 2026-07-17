T.C. MERSİN 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/618 Esas

Davalı, SVETLANA INGILOK aleyhine açılan Boşanma davasına ilişkin; DavalıSVETLANA INGILOK - 99596740278 Yabancı kimlik numaralı, SERGEY ve ELENA kızı, 04/08/1992 dogumlu, adresi meçhul olup, dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğ edilemediğinden; HMK 'nın 127.maddesine göre dava dilekçesinin davalı SVETLANA INGILOK'na iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, dava dilekçesi ve tensip tutanağının 6100 s. HMK'nın 122/1 maddesine göre, 2 hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek sureti ile davaya cevap verebileceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13.07.2026