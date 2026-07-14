T.C. MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 14.07.2026 00:01:00
T.C. MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/142 Esas
ESAS NO : 2026/142 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MİDYAT/MARDİN
MEVKİİ : YEMİŞLİ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 142
PARSEL NO : 66
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : HANUN ERÇİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.06.2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02507395