T.C. MİLAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/803 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı AYŞE ÇOBANKARA tarafından mahkememizde açılmış olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

50509551954 T.C.kimlik numaralı, Mestan ve Ummahan'dan olma 07/07/1963 doğumlu ERCAN ÇAKIR'ın 1985 yılından beri kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;

Kimlik bilgileri yazılı olan ve 1985 yılından beri gaip olduğu bildirilen ERCAN ÇAKIR'ın yaşadığından ya da öldüğünden haberdar olanların, adresi hakkındabilgisi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içinde mahkememize bilgi vermeleri aksi halde ERCAN ÇAKIR'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur 29.09.2026