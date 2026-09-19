T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

2026/43 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/43 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, BAYIR Mahallesi, HEBİPLER Mevkii, 114 Ada, 8 Parsel sayılı Tek Katlı Ev ve Zeytinlik niteliğinde taşınmaz.

Adresi : Muğla İli Milas İlçesi Bayır Mahallesi Hebipler Mevkii 114 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmaz. Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 11.947,68 m2

İmar Durumu : Milas ilçesi, Bayır Mahallesi, tapunun 114 ada 8 parsel nolu taşınmaz; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda kısmen Kırsal Yerleşme Alanı kısmen de Tarım Alanı kullanımında kalmakta olup alt ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır. Taşınmazın niteliğinin Zeytin olması durumunda Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin aşılattırılması Hakkında Kanun hükümlerinin geçerli olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın sit alanı gösteriminde kalmadığı görülmüştür. Taşınmazın adres bilgisi Bayır Mahallesi, Hebipler Mevki Sokak No:14, 14A Milas/MUĞLA olarak kayıtlıdır. Parsele ait herhangi bir ruhsat kaydına rastlanılmamıştır. Taşınmazın 2026 yılı 1m2 asgari arsa birim değeri 305,40 TL'dir. Taşınmaza yönelik herhangi bir yıkım kararına rastlanılmamıştır.

Kıymeti : 11.078.024,00 TL (Rehin Bedeli: 10.180.000,00 TL)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:04

15/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.