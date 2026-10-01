T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

2026/637 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/637 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Menteşe mah. 124 Ada, 13 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm

Özellikleri Menteşe Mah. 124 Ada 13 Parsel Zemit +1. Kat 12 Nolu Bağımsız BölümMilas / MUĞLA

Yüzölçümü : 241 m2

İmar Durumu : esatış.uyap.gov. Tr adresindeki ilan ve bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri1 NOLU TAŞINMAZ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 13:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 124 Ada, 13 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, 124 ada 13 parsel zemin +1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm

Adresi : Menteşe Mah. 124 Ada 13 Nolu Parsel Zemi + Birinci Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 241 m2

İmar Durumu :esatış.uyap.gov. Tr adresindeki ilan ve bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 14:56

29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.