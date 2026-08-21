T.C. MUDANYA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MUDANYA AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/64 Esas

Davacı, GÜVEN AKARSU ile Davalı, YULIYA KOKORINA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında verilen ara kararnedeniyle; 99684994378 yabancı kimlik numaralı DİLYARA ve KONSTANTİN kızı 14/02/1978 doğumlu YULIYA KOKORINA 'nın adresi mechulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden , adına çıkarılan davetiyenin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı YULIYA KOKORINA'nın duruşmanın atılı bulunduğu 10/11/2026 günü saat 10:15'de TAHKİKAT VE SÖZLÜ YARGILAMA DURUŞMASI yapılacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, mad.150 gereği her iki tarafın duruşmaya gelmemesi veya gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sözlü yargılamada gelen taraf davayı takip ederse yokluğunuzda hüküm verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.