T.C. MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2026/14 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Emine Şenel'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizde görülmekte olan terekenin tespiti davasında; Giresun ili,Çanakçı ilçesi, Sarayköy mah, Cilt:28, Hane no:17, BSN:125 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail ve Sebahat oğlu, 31/05/1956 doğumlu iken 10/06/2024 tarihinde vefat eden 42940223422 TC kimlik numaralı müteveffa Emine Şenel'in terekesinin tespitiMahkememizden talep edildiğinden; TMK'nın 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve muris borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ilan tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacakları bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK: 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.