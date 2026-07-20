T.C. NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/13403 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13403 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar/Yeni M. Çallıbağ Mevkii, 654 Ada, 91 parselde kayıtlı, 1.608,97 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 16/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Nar(yeni) Kasabası, Çallıbağ Mevkii, 654 ada, 91 Nolu Parsel tapuda tarla vasfında kayıtlı olup, büyüklüğü 1.608,97 m²'dir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı olup halihazırda boş durumundadır. Taşınmazın toprak yapısı bozulmuş olup, üzerinde yapılaşma vardır. Eğimi % 10-15 arasında olup, arızalı bir topografyaya sahiptir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır. Kıraç tarla vasfındadır. Borçlunun hissesi tamdır.

654 / 91 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola 490 m, Nar merkezine 2,6 km, Nevşehir merkezine 3,5 km mesafededir. Serbest piyasa koşullarında konum, yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²?si 800 TL 'dir. Buna göre; 654 / 91 Nolu Parselin Zemin Değeri = 1.608,97 m² x 800 TL = 1.287.176 TL

Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır. İlk yapı biriket duvarlı, sac örtü çatılı, sıvasız boyasız, ahır olarak kullanılmakta ve büyüklüğü 212 m² dir. Diğer yapı ise yine biriket duvarlı, sac örtü çatılı, sıvasız ve boyasız, büyüklüğü ise 150 m² dir. Bir diğer yapı ise ev olarak kullanılan 75 m² büyüklüğündeki yapıdır. Çatısız betonarme damlı, biriket duvarlı, sıvalıdır. Kapısı demir doğrama, pencereleri pvc doğramalıdır.

Taşınmaz üzerindeki yapı değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında tebliğ hükümlerine göre söz konusu mesken II. Sınıf A grubuna girmektedir. Keşif tarihi itibariyle 2025 yılı II.A grubu yapı değeri ise 6.600,00 TL olarak alınmıştır. Söz konusu yapının yaşı ve eksik imalatları düşünüldüğünde 02.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yıpranma oranına göre değerinden toplam %30 yıpranma ve eksik imalat payı düşülecektir. Taşınmaz üzerindeki yapı değeri=(212 + 150 + 75) m² x 6.600,00TL/m² x %(100-30) =2.018.940,00 TL dir. Taşınmazın değeri = Zemin Değeri + yapı değeri= 3.306.116,00 TL dir." denilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

Beyan:Tasınmaz Üzerinde Diger (Konusu: Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27/08/2020 tarih 11501 sayılı yazısı ile FVDM4GRU belge nolu yapı kayıt belgesi iptal edilmiştir.) şeklinde Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28/08/2020 tarihli 14565 yevmiye nolu beyan vardır.

Beyan: Tasınmaz Üzerinde "3194 Sayılı Kanunun 32.Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır." şeklinde Nar Belediyesi'nin 09/01/2026 tarihli 825 yevmiye nolu beyan vardır.

Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

İmar durumu:Nar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-81974666-804.01-6231 sayılı yazısı ile "Parsel üzerinde bulunan yapının "FVDM4GRU" nolu yapı kayıt belgesi ilgi b) sayılı Nevşehir Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği üst yazısına istinaden iptal edilmişti. Belediyemzi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapı, 24.06.2024 tarihinde yerinde incelemeler neticesinde ilk tespit tutanağı düzenlenmiş ve 11.07.2024 tarihinde mühürlenmiştir. Bahse konu parsel, 29.11.2024 tarih ve 60420 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile kesinleşerek yürürlüğe giren "1/50.000 Ölçekli Kapadokya Alan Planı" içerisinde "Tarım Alanı" olarak belirlenmiştir." şeklinde bildirilmiştir. Kurum yazıları satış ilanı ekindedir.

Kıymet : 3.306.116,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Taşınmaz son takyidat raporu satış ilanı ekindedir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 11:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar K. Kepez Mevkii, 6394 parselde kayıtlı, 1.640,00 m2 yüzölçümlü, bağ nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 16/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, Kepez Mevkii, 6394 Nolu Parsel tapuda bağ vasfında kayıtlı olup, büyüklüğü 1.640 m²'dir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı olup halihazırda harap bağ durumundadır. Taşınmazın içerisinde 10 adet bakımsız ağaç ve çalılık vardır. Eğimi % 8-10 arasında olup, arızalı bir topografyaya sahiptir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Kıraç bağ vasfındadır. Borçlunun hissesi tamdır.

6394 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola 850 m, Uçhisar merkezine 3,5 km, Nevşehir merkezine 7 km mesafededir. Serbest piyasa koşullarında konum, yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²?si 1.000 TL 'dir. Buna göre; 6394 Nolu Parselin Değeri = 1.640 m² x 1.000 TL = 1.640.000 TL" denilmiştir." denilmiştir.

İmar durumu:Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12196 sayılı yazısı ile Uçhisar imar planı sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymet : 1.640.000 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Taşınmaz son takyidat raporu satış ilanı ekindedir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.