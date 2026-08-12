T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/508 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ : DURUCA MAHALLESİ

ADA NO : 0

PARSEL NO : 72

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.100,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDULLAH FİDAN, ABDULSELAM FİDAN, ABDULVAHAP FİDAN, ABDURRAHMAN FİDAN, ALAADDİN FİDAN, AMED FİDAN, AYTEN FİDAN, BEKİR FİDAN, BENGİN FİDAN, DENİZ FİDAN, DİLAN FİDAN, ENGİN FİDAN, ESMA FİDAN AKALAN, FUAT FİDAN, GAYA FİDAN, GURBET FİDAN, HALİL FİDAN, HÜSEYİN FİDAN, LATİFA FİDAN, LEYLA KIZIL, LEZGİN FİDAN, MAHMUT FİDAN, MEHMET EMİN FİDAN, MEHMET SALİH FİDAN, MEHMET SELİM FİDAN, MEHMET ZEKİ FİDAN, MİZGİN FİDAN, MÜKRİME FİDAN, NERGİZ FİDAN, NEZETE CAN, NİSRİN FİDAN, PELDA FİDAN, RAMAZAN FİDAN, ROJİN FİDAN, SABİRA ATAY, SERVET FİDAN SOLMAZ, ŞAİZE ÖZ, ŞEYHMUS FİDAN, ŞİNDA FİDAN, ŞİYAR FİDAN, TİRKİYE CANSU, UĞUR FİDAN, ZEYNEP FİDAN, ZİNE IŞIK, AHMET FİDAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Duruca Mahallesi, 0 ada 72 parselde bulunan 11.100,00 m2 büyüklüğünde davalılara ait susuz tarla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/508 esas sayısında dava açılmıştır.

1-) Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Duruca Mahallesi, 0 ada 72 parsel nolu taşınmazın kamulaştırmayolu ile Mahkememize dava açıldığı, taşınmaz susuz tarla vasfında olup,taşınmazın tapuda Abdullah Fidan, Abdulselam Fidan, Abdulvahap Fidan, Abdurrahman Fidan, Alaaddin Fidan, Amed Fidan, Ayten Fidan, Bekir Fidan, Bengin Fidan, Deniz Fidan, Dilan Fidan, Engin Fidan, Esma Fidan Akalan, Fuat Fidan, Gaya Fidan, Gurbet Fidan, Halil Fidan, Hüseyin Fidan, Latifa Fidan, Leyla Kızıl, Lezgin Fidan, Mahmut Fidan, Mehmet Emin Fidan, Mehmet Salih Fidan, Mehmet Selim Fidan, Mehmet Zeki Fidan, Mizgin Fidan, Mükrime Fidan, Nergiz Fidan, Nezete Can, Nisrin Fidan, Pelda Fidan, Ramazan Fidan, Rojin Fidan, Sabira Atay, Servet Fidan Solmaz, Şaize Öz, Şeyhmus Fidan, Şinda Fidan, Şiyar Fidan, Tirkiye Cansu, Uğur Fidan, Zeynep Fidan, Zine Işık, Ahmet Fidan adına kayıtlı olduğu,

2-) Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 11:03'da olduğu,

3-)İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı’da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı’da (NusaybinAsliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, husumetin BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yönlendirilmesi gerektiği,

4-) 3 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davacı açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazın tesciline karar verileceği,

5-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Nusaybin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,

6-) Davalının kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 12.04.2026