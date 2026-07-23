T.C. ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/1276 Esas

KARAR NO : 2025/1320

Yukarıda numarası yazılı dosyada ;tüm aramalara rağmen davalı Ordu, Altınordu, Yemişli mah. Nüf. Kayıtlı Nihat oğlu, 1972 doğumlu, 416.....412 davalı Aysun Bayraktar'aulaşılamamış olup ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. "1-Davanın KABULÜ ile; -Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 110 ada 9 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 110 ada 10 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 110 ada 18 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 107 ada 3 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 107 ada 5 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 107 ada 1 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 111 ada 1 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Altınordu İlçesi, Yemişli Mahallesi, 113 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlardaki ORTAKLIKLARIN, TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,2-Dava konusu taşınmazlara ilişkin satışların İcra İflas Kanunun 123. ve devamı maddelerine göre UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE YAPILMASINA,"şeklinde karar verilmiş olup iş bu ilanın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık süre içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Aysun Bayraktar'a ilanen tebliğ olunur.