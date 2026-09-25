T.C. ORDU 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ORDU 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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Dosya No: 2026/472

Karar No: 2026/711

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2026 tarihli ilamı ile yapılan yargılama sonunda sanık sanık Mertcan Canlıca hakkında üzerine atılı suçtan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63/1-a maddesi gereğince verilen 2 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 maddesi ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanmakta olan gazetelerden birinde ve yerel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/09/2026