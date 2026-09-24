T.C. ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORHANELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/20 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, KARINCALI Mahalle/Köy, 0 Ada, 1013 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 6.020,00m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazda keşif tarihi itibariyle 3 dekar alanda ceviz ağaçları bulunduğu, 3 dekar alanda da yonca yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir. %3 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 2,5 km, İlçe merkezine 12,5 km uzaklıktadır. Rakım 379-371m arasındadır. Parsel sınırında bulunan hidrant ile sulu tarım yapılmaktadır. Detaylar ekteki bilirkişi raporundadır.

Yüzölçümü : 6.020,00 m2

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesigerekmektedir.

Kıymeti : 12.040.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Diğer : 2644S.K. 35 MAD. YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNEMEYECEKLERİNE DAİR ŞERH

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:44 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:44 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.