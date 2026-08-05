T.C.ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/284 Esas 27.07.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM BURSA ÇEVRE ŞEHIRCILIK VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesinde bulunan, 75 ada 27 parsel sayılı taşınmazın maliki Halil oğlu Veli, Veli eşi Fatma, Halil eşi Şirin, Veli kızı Cennet, Veli oğlu Salih, Veli oğlu Mehmet, Veli kızı Melek, Veli kızı Ayşe ve Veli oğlu Hüseyin'i bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP ADI SOYADI : Veli BABA ADI : Halil

GAİP ADI SOYADI : Fatma BABA ADI : Veli

GAİP ADI SOYADI : Şirin BABA ADI : Halil

GAİPADI SOYADI : Cennet BABA ADI : Veli

GAİP ADI SOYADI : Salih BABA ADI : Veli

GAİP ADI SOYADI : Mehmet BABA ADI : Veli

GAİP ADI SOYADI : Melek BABA ADI : Veli

GAİP ADI SOYADI : Ayşe BABA ADI : Veli

GAİP ADI SOYADI : Hüseyin BABA ADI : Veli