T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORTACA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/6 Esas

DAVALI : SARTES MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Davacı SGK tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat:10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu veya yokluğunuzda işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.