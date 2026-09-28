T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ORTACA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/370 Esas
DAVACI : NEDAİ KORÇAK- Hızır ve Ayşe oğlu, Fevziye doğumlu
DAVALILAR : 1- MUĞLA DEFTERDARLIĞI
2- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı Nedai KORÇAK davalılar Muğla Defterdarlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla İli Ortaca ilçesi Fevziye Mahallesinde bulunan Batısında Çaybaşı Sokak, Kuzeyinde Fevziye Eğitim Sokak, Doğusunda davacıya ait 109 Ada 9 parsel, Güneyinde Bülent UYAR'a ait 109 Ada 8 Parsel ile Bülent UYAR-Şükriye UYAR-Sultan UYAR'a ait 109 Ada 12 Parsel bulunan vetescil harici bırakılan (yaklaşık 754 m2 lik) taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 27.08.2026