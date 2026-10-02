T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ"“KARATAŞ 1 HES-AKBEL KÖK ARASI ENERJİ NAKİL HATTI’’ inşaatı nedeniyle 30/03/2013 Tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 maddesi ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.