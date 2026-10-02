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T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 2.10.2026 00:01:00

T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ"“KARATAŞ 1 HES-AKBEL KÖK ARASI ENERJİ NAKİL HATTI’’ inşaatı nedeniyle 30/03/2013 Tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 maddesi ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No

Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz Maliki

Ada/ Parsel No

Taşınmazın Yüzölçümü

Daimi İrtifak Hakkı

Mülkiyet hak. Alan

2026/

305

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Taşbaşı Mah. Kavacık mevkii

Eti Elektrometalurji AŞ Genel Müdürlüğü

140/2

1.894,45 m2

172,64 m2

 

2026/

304

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Taşbaşı Mah.

Adem KARAGÖZ

124/1

3.578,53 m2

32,17m2

 

2026/

303

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Gürleyik Mah.

1-Nuray UĞURLU

2-Sevgi UĞURLU

3-Saffet UĞURLU

4-Mustafa UĞURLU

5-Ogün UĞURLU

462/1

17.854,96 m2

24,65 m2

 

2026/302

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Gürleyik Mah.

1-Mehmet CİN

2-Muzaffer CİN

3-Şengül YAŞAR

4-Gülsün YAŞAR

5-Makbule ORHAN

463/14

2.939,66 m2

597,88 m2

 

2026/

301

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Narlı Mah.

Fatma ERBAY

249/5

671,62 m2

123,3 m2

 

2026/298

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Karacaağaç Mah.

Faruk KOÇYİĞİT

102/1

2.245,99 m2

290,91m2

 

2026/297

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Karacaağaç Mah.

Nurettin GÜMÜŞ

123/2

1183,11 m2

1176,96m2

20,92m2

2026/294

2026/296

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, ElcikMah.

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Kayadibi mah.

İhsan YAŞAR

1-İzzet ÇALIŞ

2-İlhan ÇALIŞ

3-Periş ÇALIŞ

4-Ayten GÜRHAN

5-Recep ÇALIŞ

6-Ramazan ÇALIŞ

7-Osman ÇALIŞ

8-Sabahattin ÇALIŞ

9-Ummahan KOÇYİĞİT

10-Ayhan ÇALIŞ

11-Fatmana DAĞLI

12-Durkadın KARAYİĞİT

13-Engin ÇALIŞ

14-Erol ÇALIŞ

263/10

102/55(ifrazen 67-68)

2.497,46 m2

11.489,03m2

156,35 m2

822,28m2

94,67m2

2026/292

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Gürköy Mah.

Cemil DOLAR

132/8

2.539,77 m2

117,16m2

0,71m2

2026/

293

Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Elcik Mah.

Bayram KARAGÖZ

247/1

1.455,76 m2

42,63m2

 
#ilangovtr BASIN NO: ILN02559565