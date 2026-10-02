T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ"“KARATAŞ 1 HES-AKBEL KÖK ARASI ENERJİ NAKİL HATTI’’ inşaatı nedeniyle 30/03/2013 Tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 maddesi ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|
Dosya No
|
Taşınmaz Bilgileri
|
Taşınmaz Maliki
|
Ada/ Parsel No
|
Taşınmazın Yüzölçümü
|
Daimi İrtifak Hakkı
|
Mülkiyet hak. Alan
|
2026/
305
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Taşbaşı Mah. Kavacık mevkii
|
Eti Elektrometalurji AŞ Genel Müdürlüğü
|
140/2
|
1.894,45 m2
|
172,64 m2
|
|
2026/
304
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Taşbaşı Mah.
|
Adem KARAGÖZ
|
124/1
|
3.578,53 m2
|
32,17m2
|
|
2026/
303
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Gürleyik Mah.
|
1-Nuray UĞURLU
2-Sevgi UĞURLU
3-Saffet UĞURLU
4-Mustafa UĞURLU
5-Ogün UĞURLU
|
462/1
|
17.854,96 m2
|
24,65 m2
|
|
2026/302
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Gürleyik Mah.
|
1-Mehmet CİN
2-Muzaffer CİN
3-Şengül YAŞAR
4-Gülsün YAŞAR
5-Makbule ORHAN
|
463/14
|
2.939,66 m2
|
597,88 m2
|
|
2026/
301
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Narlı Mah.
|
Fatma ERBAY
|
249/5
|
671,62 m2
|
123,3 m2
|
|
2026/298
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Karacaağaç Mah.
|
Faruk KOÇYİĞİT
|
102/1
|
2.245,99 m2
|
290,91m2
|
|
2026/297
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Karacaağaç Mah.
|
Nurettin GÜMÜŞ
|
123/2
|
1183,11 m2
|
1176,96m2
|
20,92m2
|
2026/294
2026/296
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, ElcikMah.
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Kayadibi mah.
|
İhsan YAŞAR
1-İzzet ÇALIŞ
2-İlhan ÇALIŞ
3-Periş ÇALIŞ
4-Ayten GÜRHAN
5-Recep ÇALIŞ
6-Ramazan ÇALIŞ
7-Osman ÇALIŞ
8-Sabahattin ÇALIŞ
9-Ummahan KOÇYİĞİT
10-Ayhan ÇALIŞ
11-Fatmana DAĞLI
12-Durkadın KARAYİĞİT
13-Engin ÇALIŞ
14-Erol ÇALIŞ
|
263/10
102/55(ifrazen 67-68)
|
2.497,46 m2
11.489,03m2
|
156,35 m2
822,28m2
|
94,67m2
|
2026/292
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Gürköy Mah.
|
Cemil DOLAR
|
132/8
|
2.539,77 m2
|
117,16m2
|
0,71m2
|
2026/
293
|
Muğlaİli, Dalamanİlçesi, Elcik Mah.
|
Bayram KARAGÖZ
|
247/1
|
1.455,76 m2
|
42,63m2
|