T.C. OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1446 Esas

KARAR NO : 2025/1177

Mahkememiz yukarıda numarası yazılı dosyasında görülen Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 06/11/2025 tarihli, 2023/1446 Esas, 2025/1177 Karar sayılı kararı ile;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava Konusu Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Raufbey/Adnan Menderes Mahallesi 1544 ada 17 parsel, Osmaniye İli Merkez İlçesi Başmahalle 245 ada 3 parsel, 245 ada 4 parsel ve 569 ada 17 parsel sayılı taşınmazlardaki varsa üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile birlikte ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

3-Satış bedelinin hissedarların tapu kaydına göre dağıtılmasına,

4-Satışın İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca umumlar arası açık arttırma usulü ile yapılmasına,

Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Hüseyin ve Fatma oğlu, 01/11/1972 Göksun doğumlu, 14177731810 T.C. Nolu Hüseyin ÇİÇEKLİ'ye gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilan Gerekçeli Karar Evrakı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.