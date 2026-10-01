T.C. POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2024/205 Esas

KARAR NO:2025/241

Davalı: NURSAL ÇOBAN,16 Rue De Sequoia 61100 Flers / FRANSA

Davacı: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkememizden verilen 25/11/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile ;

Posof Asliye Hukuk Mahkemesinin, istinaf öncesi 2021/114 Esas, 2022/75 Karar sayılı, Ardahan İli, Posof ilçesi, Çakırkoç köyü, 115 ada 13 parsel sayılı taşınmaz yönünden (dava konusu taşınmaz ifraz sonucu 115 ada 21 parsel ve 115 ada 22 parsel olarak bölünmüş) kesin nitelikli ilamı uyarınca tescil işlemi yapılmış olduğundan 04/04/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen 115 ada 13 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı iken ifrazen 115 ada 22 parselin tamamının (198,96 m2)TAPU KAYDININ İPTALİ ile tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Posof Asliye Hukuk Mahkemesinin, istinaf öncesi 2021/114 Esas, 2022/75 Karar sayılı, Ardahan İli, Posof ilçesi, Çakırkoç köyü, 115 ada 13 parsel sayılı taşınmaz yönünden (dava konusu taşınmaz ifraz sonucu 115 ada 21 parsel ve 115 ada 22 parsel olarak bölünmüş) kesin nitelikli ilamı uyarınca tescil işlemi yapılmış olduğundan 04/04/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda sarı renkle gösterilen 115 ada 13 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı iken ifrazen 115 ada 21 parselin 1.492,78 m2'lik kısmı üzerinde davacı TEİAŞ lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TAPUYA TESCİLİNE,

Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin toplam 13.057,94-TL olduğunun TESPİTİNE, belirlenen kamulaştırma bedeline dava tarihinden ilk karar tarihi olan 20/06/2022 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz işletilmesine,

Tespit edilen 13.057,94-TL TL kamulaştırma bedelinin, bozma öncesi Posof Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/114 Esas 2022/75 Karar sayılı dosyasına depo edilen kamulaştırma bedeli olan 20.134,13-TL bedelden bozma sonrası tespit edilen 13.057,94-TL'nin mahsubu ile fazla yatan 7.076,19-TL'nin nemalarıyla beraber davacı idareye iadesine,

Karar verilmiş olup, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.