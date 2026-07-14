T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/235 Esas

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Borniyaz Mahallesinde kain 0 ada 18 (ifraz sonrası 297 ve 298) parsel sayılı taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/235 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.08.07.2026