T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/257 Esas

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Kefertizaye Mahallesinde kain 0 ada 5ve Hatay İli Reyhanlı İlçesi Kefertizaye Mahallesinde kain 0 ada 12 (ifraz ile 273 ve 274) parsel sayılı taşınmazların davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/257 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.07.2026