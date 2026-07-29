T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2025/427 Esas

KARAR NO : 2026/212

C.SAV.ESAS NO : 2024/316

SANIK : SALAH HASAN, ÖMER ve SÜHEYLA oğlu, 01/01/1973 HALEP doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vs

SUÇ TARİHİ : 27/02/2019

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 226/3-2.Cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : BERAAT

KARAR TARİHİ : 28/04/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Salah HASAN hakkında Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (BERAAT) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.17.07.2026