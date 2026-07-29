T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2018/162 Esas
KARAR NO : 2026/284
C.SAV.ESAS NO : 2018/405
SANIK : RUKİYE SAİH, HÜSEYİN ve VEDİHA kızı, 1995 DEREZOR doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 20/10/2017
UYGULANAN KANUN MAD. : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 73
VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME
KARAR TARİHİ : 11/06/2026
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Rukiye SAİH hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 73 suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 16.07.2026