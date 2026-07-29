T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2018/162 Esas

KARAR NO : 2026/284

C.SAV.ESAS NO : 2018/405

SANIK : HALAF SAİH, HÜSEYİN ve VEDİHA oğlu, 1980 DEREZOR doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 20/10/2017

UYGULANAN KANUN MAD. : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 73

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 11/06/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Halaf SAİH hakkındaKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 73 suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 16.07.2026