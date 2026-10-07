T.C. SAKARYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SAKARYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/64 Esas

Konu : Gaiplik

Davacı Maliye Hazinesi vekili dava dilekçesinde tapu kayıtlarında Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesinde bulunan eski 1199 ada 9 parsel yeni 1199 ada 15 parsel sayılı taşınmazın maliki olarak gözüken "Fatma Mirasçıları"nın gaipliğine karar verilmesini talep etmiştir.İşbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde gaibin adreslerinin bildirilmediği gibi tanıyanlarca gaiplerin adresi veya kendilerinin tespitine yarayan bilgiler verilmediği ve gaip kişilerin Mahkememize müracaat etmediği takdirde "Fatma mirasçılarının" gaipliğine karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur. 05.10.2026