T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/3 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Papuççular Mah Zemin Kat 1 Numaralı B B Dükkan
Yüzölçümü : 70 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 4.228.700,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:57
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:57
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:57
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Papuççular Mah 1, 2 Numaralı Bağımsız Bölüm Mesken
Yüzölçümü : 120 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 3.521.040,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:57
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:57
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:57
28/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.