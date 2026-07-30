T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Papuççular Mah Zemin Kat 1 Numaralı B B Dükkan

Yüzölçümü : 70 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 4.228.700,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:57 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:57 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:57

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Papuççular Mah 1, 2 Numaralı Bağımsız Bölüm Mesken

Yüzölçümü : 120 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 3.521.040,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:57 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:57 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:57

28/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.