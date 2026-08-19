T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 19.08.2026 00:01:00
T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
Sayı :2026/15 Tereke Tasfiye 13/08/2026
Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesi 29/12/2025 tarih ve 2025/1711 esas, 2025/1839 karar sayılı ilamı ile muris TUNCAY KURT (TC 11090418576)'un evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)
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