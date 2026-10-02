T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/203 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/203 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Abalı Mah. 817 Parsel Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 2.860,00 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 1.773.200,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:33
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:33
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:33
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Budaklar Mah. 2549 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 980 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 588.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:57
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 29/09/2026