T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/203 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/203 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Abalı Mah. 817 Parsel Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 2.860,00 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 1.773.200,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:33 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:33 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Budaklar Mah. 2549 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 980 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 588.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 13:57 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:57 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 29/09/2026